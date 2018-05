Perché noi non scopriamo civiltà aliene? Può essere colpa della gravità?

Perché non abbiamo ancora scoperto la presenza di civiltà aliene? si chiede l'ABC in un articolo scritto da un anonimo tra i giornalisti della redazione. Può essere, che gli apparecchi non sono buoni o le distanze sono troppo grandi?

La nuova ipotesi è contenuta in un recente studio, pubblicato sul sito ArXiv e rilasciata all'International Journal of Astrobiology.

"Probabilmente, su pianeti più massicci i voli spaziali costano molte volte di più" ha detto in un'intervista a Space.com il ricercatore indipendente Michael Kippke. Pertanto, queste civiltà non hanno satelliti o spedizioni sulla Luna o telescopi spaziali come Hubble.

Il giornale ricorda che i ricercatori hanno scoperto fuori dal sistema solare molti pianeti, tra cui ci sono i cosiddetti "super-Terra". "Sono rocciosi, la loro massa non è inferiore di 10 volte alla massa della Terra", scrive il quotidiano. Secondo l'ipotesi dell'esperto, su questi pianeti la gravità è un grande ostacolo per lo sviluppo del volo spaziale, e, forse, anche per lo sviluppo della civiltà nel suo complesso.

Ha calcolato che sul pianeta "Kepler-20b", che ha oltre il 70% in più della Terra ed è 10 volte più pesante, per uscire dall'orbita un razzo deve sviluppare una velocità di 96648 km/h 2, 4 volte superiore a quella sulla Terra. Ciò significa che più volte aumenteranno i costi di combustibile e la dimensione del missile.

"È estremamente improbabile che una civiltà delle super-Terre esplori le stelle" ha concluso l'esperto in un'intervista al Daily Mail.