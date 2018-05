Siria, gli islamisti abbattono elicottero russo

Secondo informazioni non ufficiali, il Ka-52 sarebbe stato abbattuto mentre pattugliava i territori della Siria orientale in seguito all'attacco di un gruppo di islamisti radicali armati di lanciarazzi portatili. I due piloti sono morti.

Il ministero della Difesa russo ha confermato la perdita di uno dei suoi elicotteri, ma ha osservato che, secondo le informazioni preliminari, il velivolo è precipitato a causa di un malfunzionamento tecnico.

"La squadra di ricerca e soccorso ha riportato i corpi dei pilori morti all'aerodromo della base", ha aggiunto il dicastero.

Questo è il settimo elicottero russo che viene abbattuto in Siria dagli islamisti dall'inizio della campagna militare russa.

Gli elicotteri Ka-52, basati a Khmeimim, eseguono missioni scorta alle colonne umanitarie del centro per la riconciliazione, e partecipano a missioni di combattimento.Si tratta di uno degli elicotteri più diffusi ed apprezzati dell'Aeronautica russa, e il loro numero è in costante aumento grazie alla loro fama di grandi elicotteri d'attacco. Entro il 2027 saranno in servizio 260 velivoli di questo modello.I media russi riferiscono che il ministero della Difesa pianifica di apportare delle modifiche a questi elicotteri, dotandoli di nuovi missili a lungo raggio e di un sistema di avvistamento optoelettronico migliorato.Gli incidenti in Siria che hanno coinvolto il Ka-52, sottolineano i media russi, non comprometteranno l'interesse generale — anche estero — verso questi elicotteri.