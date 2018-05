USA pianificano di finanziare la fornitura di armi all’Ucraina

Il Congresso degli Stati Uniti prevede di stanziare 50 milioni di dollari in armi all’Ucraina. Lo si evince dal progetto del bilancio per la difesa per l'anno finanziario 2019, pubblicato sul sito web della commissione incaricata della Camera dei rappresentanti.

In totale, il documento propone l'accantonamento di 250 milioni di dollari per sostenere Kiev nella sfera della sicurezza e dell'intelligence.

Questa è la prima versione del progetto, che per essere confermata dovrà essere sottoposta al vaglio della commissione per le forze armate, ottenere il sostegno dell'intera camera bassa, quindi l'approvazione della commissione incaricata al senato e di tutta la camera alta. In questo caso, il senato potrebbe anche avviare un proprio progetto.

Alcuni esperti considerano "logica" l'opzione proposta. Di questo parere è il presidente del club di scienze politiche di Mosca Evgeny Ben.

"L'Ucraina è un punto di instabilità che gli Stati Uniti hanno avviato nel 2014… In realtà, dopo la primavera del 2014, gli Stati Uniti hanno investito decine e decine di milioni di dollari per rafforzare la capacità di difesa dell'Ucraina, e quindi non sorprende che questa linea proseguirà", ha spiegato.

Il vice ministro russo degli Esteri, Grigory Karasin, ha dichiarato a Sputnik che Mosca è preoccupata per la prevista fornitura di armi statunitensi all'Ucraina.

A marzo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il bilancio per l'anno fiscale in corso.Secondo l'Ambasciata dell'Ucraina a Washington, l'attuale bilancio prevede un aumentato del sostegno finanziario a Kiev per 620,7 milioni di dollari, di cui 200 milioni per il supporto tecnico militare.In precedenza, l'amministrazione degli Stati Uniti aveva già approvato la fornitura di armi a Kiev, compresi i sistemi missilistici anti-carro portatili Javelin. Tuttavia, a Washington hanno specificato che il Javelin non può essere utilizzato sulla linea di contatto nel Donbass.