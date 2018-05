Arazzi medievali sono la chiave per svelare il mistero del “Pianeta Nove”

Il Pianeta Nove del sistema solare al momento esiste solo in teoria, spiegherebbe molti processi gravitazionali, tuttavia gli astronomi non l'hanno ancora trovato. Si presume che questo gigante di ghiaccio abbia una massa 10 volte superiore a quella della Terra. I ricercatori dell'università di Belfast si apprestano ad analizzare gli arazzi medievali provenienti da Irlanda, Inghilterra e Russia dedicati alle comete.

LiveScience riporta le parole dell'astrofisico Pedro Lacerda:

"Prenderemo le orbite delle comete ora esistenti e calcoleremo due opzioni dei loro voli in passato: in una terremo conto dell'esistenza del Pianeta Nove, nell'altra no. Il confronto con le fonti medievali mostrerà quale simulazione è più accurata e confermerà o smentirà l'esistenza del pianeta."

Le comete compaiono ripetutamente in varie fonti antiche.