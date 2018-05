Russia, atterrato aereo di linea con 28 ore di ritardo

"Volo 6W-2938… orario effettivo di arrivo 15;54… Stato: atterrato", si legge in un comunicato.

La partenza del volo da Dalaman, in Turchia, a Saratov, Russia, era prevista per sabato alle 7;50 (ora di Mosca), ma di fatto è decollato il giorno successivo, domenica, alle 11;35 (ora di Mosca). Come spiegato dalla compagnia Saratov Airlines, l'aereo, un Embraer 190, non ha potuto decollare nei tempi previsti per problemi tecnici. Ai passeggeri intanto è stato trovato un alloggio a Dalaman per la notte.

Lo scorso febbraio un An-148 della Saratov Airlines decollato da Mosca e diretto a Orsk, è precipitato uccidendo 71 persone, tra membri dell'equipaggio e passeggeri. L'Agenzia federale del trasporto aereo, dopo le indagini sul disastro, ha limitato la validità del certificato di operatore aereo fino al 27 aprile e ha inviato la compagnia a sospendere i voli degli An-148.

La compagnia il 16 aprile ha presentato una richiesta a Rosaviatsia per rimuovere le restrizioni sulla validità del certificato di operatore, ma l'agenzia ha esteso il periodo di prescrizione solo fino al 30 maggio.

La flotta della Saratov Airlines comprende due Embraer 190, cinque Yak-42 e un An-148.