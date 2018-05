Assistente Khamenei: gli USA trasferiscono i militanti dell’ISIS in Afghanistan

"Le autorità americane hanno ammesso la creazione dell'ISIS, e oggi abbiamo le prove che stanno trasferendo l'ISIS in Afghanistan", ha detto Safavi.

Secondo lui, gli Stati Uniti stanno distruggendo l'intera regione e la presenza di questo paese in Medio Oriente non è sicura.

"Se oggi Trump solleva questioni circa l'accordo sul nucleare iraniano è a causa delle battute d'arresto che ha subito in Iran. Gli americani sono costretti a lasciare la Siria e ritirarsi dall'Asia occidentale, e non possono farcela con il grande popolo dell'Iran", ha aggiunto Safavi.

In precedenza, il capo dello Stato Maggiore iraniano Mohammad Bakeri aveva esternato i suoi sospetti circa il piano degli USA di trasferire i militanti dell'ISIS in Afghanistan. Anche l'ex ministro della Difesa iraniano, Ahmad Vahidi, aveva asserito che "le forze occidentali" dopo la sconfitta dell'ISIS in Siria e in Iraq avrebbero trasferito i militanti di questa organizzazione in Afghanistan e Asia centrale.