Aviazione irachena bombarda posizioni dell'ISIS in Siria

L'aviazione irachena ha bombardato in territorio siriano i centri di comando del gruppo terroristico dello "Stato Islamico", ha comunicato l'ufficio stampa del governo iracheno.

L'operazione è avvenuta a sud di ed-Dashish (provincia di Al-Hasaka) su ordine del presidente del consiglio dei ministri e comandante in capo delle forze armate dell'Iraq Haider al-Abadi.

Questo territorio è controllato essenzialmente dalle forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti.

Il giorno prima si era appreso che gli aerei americani avevano colpito le posizioni dell'ISIS nell'ambito dell'operazione Inherent Resolve. Come fatto sapere dai militari statunitensi, l'obiettivo degli attacchi è liquidare l'organizzazione terroristica. A sua volta il ministero degli Esteri siriano ha inviato una lettera alle Nazioni Unite per gli attacchi, accusando gli Stati Uniti della morte di civili. La coalizione guidata dagli Stati Uniti agisce sul territorio siriano senza il consenso di Damasco, in violazione del diritto internazionale.