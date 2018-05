Questo mese le forze navali russe riceveranno una nuova nave missilistica

La piccola nave missilistica e più moderna "Vishny Volochek" entrerà nella flotta navale della Russia questo mese, ha riferito il rappresentante del dipartimento di pubbliche relazioni e comunicazioni di massa del ministero della Difesa per la Marina militare Igor Dygalo.

"Al momento la nave missilistica "Vishny Volochek" del progetto 21631 è nella fase finale dei test a Novorossiisk ed entrerà a far parte della marina russa nel mese in corso. La nave è stata costruita nel cantiere navale Zelenodolsk."

Secondo l'armatore, la massa delle navi di questo modello è di 1000 tonnellate, la velocità massima stimata è di 23 nodi con un'autonomia di 10 giorni.

"Vishny Volochek" è la sesta nave della serie modernizzata "Buyan-M", caratterizzata da una cilindrata più grande e da armamenti moderni ad alta precisione e lunga gittata, in particolare il lanciamissili universale "Kalibr-NK", progettato per distruggere obiettivi navali e terrestri. In precedenza si prevedeva che la nave sarebbe entrata nella flotta della Marina russa alla fine del 2017, dopo il completamento di tutte le fasi dei test.