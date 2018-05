L'esercito siriano continua a mettere in sicurezza la strada Homs-Hama

Come riportato dall'agenzia in precedenza, il passaggio sicuro attraverso questa strada per la prima volta dopo 6 anni sarà garantito dopo il ritiro completo degli insorti dai centri nel nord della provincia di Homs e nel sud della provincia di Hama, in base agli accordi raggiunti tra le forze governative ed i leader ribelli della zona.

"Gli ingegneri dell'esercito siriano continuano oggi a lavorare per aprire la strada statale tra le province di Homs e Hama contemporaneamente con la consegna da parte dei terroristi di armi pesanti e medie fino al loro ritiro nel nord della Siria nei prossimi giorni", — si afferma nell'articolo.

Secondo l'agenzia, l'esercito siriano continua a ripulire e sminare la strada.