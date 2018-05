Media USA valutano le prospettive di portaerei del futuro russa

Secondo gli esperti nel mar Mediterraneo dove la Russia ha già incrementato la propria presenza una nave del genere garantirebbe la sicurezza di Damasco, l'alleato più importante di Mosca nella regione. Inoltre l'introduzione di un incrociatore portaerei potrebbe servire come simbolo di sostegno per i paesi del Golfo Persico, con i quali la Russia sta anche stabilendo relazioni politico-militari, dice l'articolo.

In secondo luogo la nave progetto Shtorm può operare a basse temperature in particolare nell'Artico. Le portaerei americane non sono progettate per operare in queste condizioni climatiche e l'introduzione dell'incrociatore portaerei Shtorm permette di acquisire un vantaggio decisivo in una regione estremamente ricca di risorse naturali.

Inoltre l'incrociatore portaerei tornerà utile alla Russia nella regione Asia-Pacifico. La sua introduzione può rompere l'equilibrio a favore dei paesi occidentali nella regione Asia-Pacifico.

Lo sviluppo di un incrociatore portaerei può suscitare l'interesse di potenziali acquirenti, ad esempio l'India. Anche la versione imbarcata del caccia di quinta generazione Su-57 potrebbe interessare alla Cina. Tenendo conto di tutti questi fattori, la costruzione della Shtorm sembra essere del tutto appropriata, conclude Military Watch.

Il progetto Shtorm è stato presentato per la prima volta al pubblico nel forum tecnico-militare internazionale Armya 2015. Nel 2017, il vice Ministro della Difesa Yury Borisov ha detto che ci sono piani per varare una nuova portaerei entro il 2025. Ora la Marina russa ha una sola nave di questa classe, l'Admiral Kuznetsov.