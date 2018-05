Polizia dichiara numero di partecipanti a manifestazione non autorizzata a Mosca

"La polizia e la Guardia Nazionale assicurano la protezione dell'ordine pubblico, prendono misure per frenare le violazioni e detenere le persone che le hanno commesse per consegnarle alla giustizia" ​​ha aggiunto il ministero.

Il centro degli avvenimenti è stato piazza Pushkin. La polizia ha chiesto all'assemblea di disperdersi, di non interferire con gli altri cittadini e gli hanno messi in guardia sul possibile uso della forza in caso di disobbedienza.

© Sputnik . Ilya Pitalev Russia, Cremlino non considera Navalny una minaccia politica

Il municipio di Mosca ha offerto di organizzare la manifestazione il 5 maggio sulla prospettiva Sakharov, ma Alexey Navalny, uno degli organizzatori, ha invitato i suoi sostenitori a marciare su una via non autorizzata lungo la via Tverskaya. L'ufficio del sindaco ha definito tali esortazioni delle provocazioni e ha promesso di agire in conformità con la legge. L'ufficio del procuratore della capitale ha avvertito Navalny dell'inammissibilità della violazione della legge, e il difensore civico dei bambini Anna Kuznetsova ha esortato a non manipolare i bambini coinvolti nelle azioni di protesta.