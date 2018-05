Dieci Mig-31 armati con missili Kinzhal sono già operativi

"Mig-31 è un aereo in grado di raggiungere le velocità e la quota necessarie per lanciare il missile. In conferma che non si tratta di un caso eccezionale ci sono ben dieci di questi aerei già operativi e pronti all'uso in qualsiasi situazione" ha detto Borisov al canale televisivo Svezda.

Borisov ha detto che secondo lui si tratta di uno dei quattro tipi di nuove armi presentate da Putin al discorso all'Assemblea Federale.

"È un arma moderna: un missile ipersonico a lunga gittata in grado di aggirare i sistemi antimissile e antiaerei. È invulnerabile e ha un grande potenziale di combattimento" ha aggiunto Borisov.