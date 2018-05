Parigi: 160.000 persone alla manifestazione contro Macron

"Siamo 160.000 in occasione dell'anniversario di Macron! Impressionante! Gente disobbediente per le strade" scrive su Twitter il partito.

Una dimostrazione su larga scala, in concomitanza con il primo anniversario della elezione del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macon, soprannominata dagli organizzatori "la festa di Macron" è iniziata sabato in piazza vicino all'Opera Garnier di Parigi. Nei piani dei partecipanti alla manifestazione: un picnic, un concerto nel centro della città e una marcia verso Place de la Bastille.

А в Париже сегодня митингуют против Макрона, который ровно год назад стал президентом Франции. #Paris #Macron pic.twitter.com/cWCUpDDi8L — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 мая 2018 г.

​La manifestazione si svolge in un'atmosfera tranquilla. Dopo la manifestazione del Primo Maggio, che è stata accompagnata da gravi scontri di giovani radicali con la polizia, le autorità cittadine hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza. Per le strade, lungo le quali passa la manifestazione, ci sono forze dell'ordine in assetto antisommossa. Molte delle strade e dei vicoli circostanti sono stati bloccati da barriere della polizia. In precedenza è stato riferito che duemila poliziotti e gendarmi avrebbero provveduto all'ordine a Parigi sabato.