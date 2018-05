Medio Oriente: crollo dell'accordo nucleare avvia nuove politiche del conflitto

Come è noto, nel mese di luglio 2015 cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Russia, USA, Francia, Regno Unito, Cina, insieme alla Germania, hanno raggiunto un accordo al problema nucleare dell'Iran, per l'approvazione di un piano Comune di azione globale. L'accordo è entrato in vigore nel mese di gennaio 2016. Tuttavia, nell'estate dello stesso anno 2016 il candidato alla presidenza USA Trump nel corso della sua campagna elettorale ha più volte parlato della fine dell'accordo nucleare, affermando che è svantaggioso per gli USA. Dopo essere diventato presidente, Trump è passato dalle parole ai fatti.

Inizialmente, ha trovato i quattro principali "difetti" della transazione: la mancanza di opportunità per gli ispettori internazionali di controllare completamente tutti gli oggetti, compresi quelli militari; la mancanza di garanzie, che l'Iran non sarà mai in grado di ottenere armi nucleari; i limiti di scadenza dell'accordo tra 10-15 anni; la mancanza di un divieto per creare missili balistici in grado di trasportare armi nucleari. Oltre a questo Trump ha accusato Teheran di attività espansionistica in Medio Oriente.

Poi il presidente Trump ha annunciato che a gennaio è l'ultima volta che estende il congelamento delle sanzioni contro l'Iran, il 12 maggio porterà gli USA fuori dall'accordo se Francia, Germania e Regno Unito non faranno "cambiamenti significativi" nella stessa transazione.

Nelle capitali di questi paesi europei, che sono estremamente interessati a sviluppare relazioni, prima di tutto nel business, con Tehran, c'è il panico.

Urgenti consultazioni sono iniziate con gli USA e sono avvenuti cinque round di negoziati. Alla fine, secondo i media, le parti hanno deciso che bisogna frazionare l'accordo nucleare e altri "peccati" di Teheran, all'Iran si dovrebbero minacciare nuove sanzioni a causa dei test missilistici e un'aggressiva politica regionale. Ma l'affare nucleare rimarrà intatto, anche se alcune parti di esso vengono interpretate in modo nuovo.

Il 16 aprile il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha detto che l'UE svolge e svolgerà l'accordo nucleare con l'Iran.

Il 24 aprile a Washington è arrivato il presidente francese, Emmanuel Macron. Uno dei temi principali dell'incontro è stato il destino dell'accordo nucleare. Per la convergenza europea e americana la posizione di Macron è questa: iniziare a sviluppare un nuovo documento sulla questione nucleare iraniana tenendo conto del programma iraniano e del fattore di contenimento iraniano di espansione in Medio Oriente, e mantenere il vecchio accordo finché non c'è un nuovo accordo.

Il 27 aprile nella capitale americana è arrivata Angela Merkel. Il tema dei negoziati era lo stesso. Gli analisti si chiedono se ci sarà l'incontro della premier Theresa May con Trump o solo una telefonata. Ma la conversazione anglo-americana sulla questione nucleare iraniana è necessaria.

I leader europei riusciranno a convincere il presidente americano a non uscire dall'accordo? Difficile da dire. Probabilmente no (anche se il presidente Trump è imprevedibile, e calcolare le sue mosse con la logica è impossibile). Ma oggi le prospettive sono tristi. Nell'amministrazione USA si capisce che la Casa Bianca rimane della sua opinione, la revisione delle posizioni negative di Trump rispetto al nucleare non è prevista. È considerata solo un'opzione, la speranza che gli USA rimarranno nell'accordo, e solo nel caso in cui gli europei avranno concessioni dall'Iran.

Tuttavia, ahimè, è praticamente impossibile. Qualsiasi interpretazione delle disposizioni dell'accordo sono inaccettabili per l'Iran, è ancora in corso il processo di negoziazione del 2014 — 2015, la parte iraniana richiama l'attenzione sulla assoluta univocità dell'interpretazione di qualsiasi parola del documento, bisogna scrupolosamente osservare la traduzione del testo, Teheran ha più volte dichiarato l'inammissibilità di singole parole, frasi, che hanno significati poco precisi. I negoziatori hanno speso una quantità enorme di tempo e fatica per portare il contenuto del testo e le singole parole del documento ad una comprensione comune.

Tanto più per questo per l'Iran sono inaccettabili le modifiche, aggiunte, correzioni dell'accordo. Il ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, spiegando la posizione per l'adeguamento del testo dell'accordo, ha detto: "o tutto o niente. I leader europei devono spingere il presidente Trump non solo rimanere nell'accordo, ma, cosa più importante, in buona fede, ad eseguirlo".

Quindi speranze per ammorbidire le posizioni di Teheran non ci sono, gli sforzi europei saranno sterili. Trump porterà gli USA fuori dall'accordo. Teheran è pronta a questo sviluppo negativo degli eventi. Il presidente Hassan Rouhani ha dichiarato: "l'Iran è pronto a tutte le possibili situazioni. Dico questo alla Casa Bianca, se non assolve gli obblighi, il governo iraniano decisamente reagirà.

Se qualcuno infrange l'accordo, deve sapere che deve affrontare gravi conseguenze".

In precedenza il ministro degli esteri Zarif ha detto: "dobbiamo prendere in considerazione una serie di opzioni, queste opzioni sono pronte, tra cui quelle che comprendono la ripresa della nostra attività nel settore nucleare con ancora maggiore intensità". Egli ha sottolineato che l'Iran rapidamente può ristabilire lo sviluppo nucleare, se gli USA usciranno dall'accordo iraniano. Il ministro iraniano ha avvertito che l'Iran potrebbe portare l'arricchimento dell'uranio fino al 20 per cento. (L'accordo prevede restrizioni per l'arricchimento dell'uranio a un livello inferiore al 4%).

Il ministro degli esteri ha sottolineato che "l'Iran ha una vasta gamma di possibili opzioni, sicuramente, la reazione dell'Iran e la comunità internazionale sarà spiacevole per gli USA".

A sua volta, il capo dell'Organizzazione dell'energia atomica Iraniana, Ali Akbar Salehi, ha dichiarato che la risposta da parte iraniana all'America per la sua uscita dall'accordo nucleare sarà "inaspettata".

È necessario sottolineare che l'infrastruttura nucleare dell'Iran, non c'è stato il tempo di cambiarla radicalmente in tre anni come previsto dall'accordo. Pertanto, il potenziale nucleare c'è ed è pronto a trasformare in una potenza nucleare l'Iran. Naturalmente, in una situazione nuova l'Iran ripristinerà la direzione del programma nucleare, congelato negli ultimi anni. In particolare è rilevante, se si considera il programma nucleare della Corea del Nord e la reazione ad esso di Trump, che ha capito che Kim Jong-un con un missile nucleare è pericoloso, e bisogna negoziare con lui, meglio di persona. Tuttavia, se gli USA abbandoneranno l'accordo l'immagine di Trump e della sua amministrazione come partner negoziale verrà distrutta. Ma questa è un'altra storia, anche se associata con importanti questioni di non proliferazione delle armi nucleari.

Per quanto riguarda il destino del crollo di questo accordo nucleare, sicuramente, porterà a nuove crisi politico-militari in Iran e in Medio Oriente in generale. Forse ci sono dubbi che Israele, Arabia Saudita, e USA rimarranno in silenzio a guardare il crescente pericolo nucleare iraniano. Se il programma nucleare si svilupperà attivamente militarmente, non sono esclusi potenti attacchi militari da parte di questi paesi, e ci sarebbe una grande guerra in Medio Oriente.