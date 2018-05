Biologi: un modo per rimanere in forma, mangiando al fast food

Nella ricerca sono stati utilizzati topi dal cui tessuto adiposo è stata rimossa la visfatina. Poi sono stati confrontati con un gruppo di roditori già controllati. Durante gli esperimenti, i topi dell'esperimento hanno ricevuto prima una dieta equilibrata, poi una dieta che, secondo gli scienziati, corrisponde a un continuo mangiare pizza e hamburger.

Dopo il confronto dei due gruppi di topi, i medici hanno stabilito che nei roditori del gruppo di controllo, dopo il consumo di cibi grassi, è aumentato notevolmente il peso. Allo stesso tempo in quelli privi di visfatina che hanno mangiato "fast food", il grasso corporeo non è aumentato. Inoltre, nel loro corpo è meglio controllato il livello di glucosio nel sangue.

Gli autori sperano che il loro lavoro aiuterà nella lotta contro l'obesità e disturbi metabolici. Gli scienziati sottolineano che la semplice rimozione dell'ormone dal corpo di una persona può causare gravi problemi per la salute. In precedenza gli scienziati americani sono giunti alla conclusione che il congelamento del nervo vago nel corpo umano contribuisce a ridurre l'appetito e aiuta a combattere il sovrappeso. Tre mesi dopo queste operazioni nei pazienti, è diminuito il peso del 3,6%, mentre i valori in eccesso dell'indice di massa corporea del 14%, secondo lo studio.