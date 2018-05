Marina USA: una seconda flotta militare per "concorrenza delle grandi potenze"

Gli USA hanno ricreato la seconda flotta della Marina, formata nel 2011, per "la concorrenza delle grandi potenze", hanno riferito alla Marina americana.

La nuova creazione di una grande unità della flotta è stata annunciata alla base navale di Norfolk il 4 maggio.

"La seconda flotta eserciterà la guida operativa ed amministrativa dei veicoli, di aerei e forze di terra sulla costa orientale e nella parte settentrionale dell'Oceano Atlantico", si legge in un comunicato della flotta.

"Nella nostra nuovastrategia militare nazionale è chiaro che siamo nell'era della concorrenza delle grandi potenze, poiché nel nostro ambiente cresce il numero di sfide e diventa più complicato. Quindi presentiamo oggi la Seconda flotta, per rispondere a queste sfide, in particolare nel Nord dell'Atlantico" ha detto il comandante in capo della Marina, l'ammiraglio John Richardson.

La seconda flotta della Marina USA è esistita tra il 1950 e 2011, era responsabile per il territorio dell'Oceano Atlantico dal polo Nord fino al mar dei Caraibi. Attualmente nella Marina americana ci sono sei unità operative e flotte, numerate 3-7 e 10.