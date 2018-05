Statua di Trump nudo venduta all'asta per $28.000.

Una statua del presidente americano nudo Donald Trump è stata venduta all'asta a Los Angeles per $28.000, riporta il quotidiano The New York Post.

L'asta è stata organizzata dalla casa d'aste Julien's Auctions.

Si noti che la statua è stata acquistata dal conduttore dello show sui fantasmi Zach Bagans, che ha intenzione di trasferirla nel suo museo del paranormale di Las Vegas.

Questa è una delle numerose statue create dall'organizzazione non governativa Indecline in diverse città americane, tra cui New York, Los Angeles, San Francisco e Seattle nel 2016. In questo caso, questa scultura è l'unica sopravvissuta, il resto è stato distrutto dai vandali.

In futuro, il felice proprietario di questo oggetto d'arte si aspetta di rivenderla ad un prezzo maggiore.

Bagan ha osservato di essere lontano dalla politica, e che la scultura è interessante per lui solo per il fatto che ha causato molte discussioni del pubblico. Allo stesso tempo, l'organizzazione stessa Indecline ha dichiarato che l'installazione delle statue è un segno di protesta contro la partecipazione di Trump alle elezioni presidenziali del 2016.

Trump è rappresentato dalla statua come non attraente con la pelle arancione brillante, una grande pancia e parti sproporzionate del corpo.