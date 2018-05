Cos’hanno in comune Barack Obama e Brad Pitt?

La storia che tutte le persone in un modo o nell'altro sono legate l'una all'altra e hanno radici comuni, suona un pò un mito. Ma i genetisti sostengono che è possibile. È quasi impossibile applicare questo assioma ad ogni persona, ma tra le celebrità di fama mondiale ci sono legami familiari assolutamente inaspettati.

Le attrici Meryl Streep e Brooke Shields sono parenti lontane. Gli specialisti hanno scoperto che le loro famiglie sono imparentate nel lontano passato, entrambe le attrici hanno radici tedesche, nella linea paterna di Meryl Streep e nella linea materna Brooke Shields.

La cantante Madonna e la Canadese Celine Dion si rivelano essere cugine! Studiando il loro albero genealogico le due cantanti hanno un antenato comune: il carpentiere Zachary Cloutier, che visse in Quebec nel XVII secolo.

Adesso parliamo dei legami familiari di Madonna con i politici. La cantante provocatrice è imparentata di decimo grado con uno dei politici più noti degli Stati Uniti, Hillary Clinton. A proposito, la stessa Hillary ci ha recentemente detto che ha delle radici comuni con Kate Middleton. Si ottiene una svolta interessante.

È difficile da immaginare, ma Barack Obama è un lontano parente di Ben Affleck. E a loro volta, a vent'anni, sono diventati amici con l'attore John Savage.

Ma questi curiosi dettagli dell'albero genealogico di Barack Obama non si limitano a questo. Obama è cugino di nono grado con Brad Pitt. Il loro parente comune era un eminente uomo politico del XIX secolo, Edwin Hikman, che è strettamente legato alla famiglia della regina Elisabetta II e a Marilyn Monroe.

Ora alcune storie moderne. Poche persone sanno e ricordano, ma Steven Spielberg è il padrino della famosa attrice Gwyneth Paltrow. E a proposito, sono spesso visti insieme, come si conviene ai parenti.

Lo sapevi che il vero nome di Nicolas Cage è Nicholas Kim Coppola? L'attore è cugino di Sofia Coppola, vincitrice dell'Oscar (ha ricevuto una statuetta per la migliore sceneggiatura originale del film Lost in Translation) e il nipote Francis Ford Coppola, il regista del leggendario film Il Padrino e molti altri.

Uno dei tandem più piacevoli di Hollywood è Matt Damon e Ben Affleck. Si scopre che anche loro sono lontani parenti l'uno con l'altro! Nel 1630, nello stato del Massachusetts viveva il muratore William Knowlton Jr., antenato comune dei due attori.

Incredibile, ma vero gli scienziati hanno trovato una coincidenza nella storia della famiglia di Justin Bieber, Ryan Gosling, ed Avril Lavigne. Tutti sono imparentati nell'undicesima generazione. Il parente comune delle stelle è una coppia francese, Maturien Roy e Margaret Bire. Vissero nel XVII secolo, si sposarono nel 1637 e in seguito si trasferirono in Quebec, dove Maturien lavorava come muratore.