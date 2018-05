I giornalisti sudcoreani hanno rivelato il segreto delle scarpe di Kim Jong-un

I giornalisti della Corea del Sud hanno analizzato in dettaglio l'aspetto di Kim Jong-un, recatosi al summit coreano il 27 aprile svelando la sua vera statura. Lo riporta il Washington Post.

Nonostante l'importanza dell'incontro per entrambi i paesi politicamente, lo staff di diversi media sudcoreani si è preoccupato della comparsa del leader della Corea del Nord. Hanno studiato le foto di Kim Jong-un e hanno reclutato specialisti per l'analisi.

I giornalisti di uno dei giornali più famosi del paese, il Choson Ilbo hanno deciso di scoprire la vera statura del presidente nordcoreano: in Corea del Sud circola da tempo una voce che il leader straniero nasconda la sua vera statura. Degli esperti hanno stabilito che effettivamente Kim Jong-un indossava delle solette speciali durante l'incontro, il che è indicato da un'inclinazione innaturale nella parte anteriore delle scarpe. Pertanto, la statura reale del presidente è di 162,5 centimetri, 8 centimetri in meno del previsto.

© Foto : Korea Summit Press Pool Washington Post: fiducia dei sudcoreani in Kim Jong-un alle stelle

I dipendenti del Washington Post hanno notato che tutte le precedenti immagini pubblicate del leader nordcoreano sono state modificate dai suoi assistenti, e quindi non sono di valore particolare per l'analisi. Tuttavia, delle informazioni accurate sulle caratteristiche fisiche di Kim Jong-un possono essere utili ai funzionari della Corea del Sud per sviluppare una politica nei confronti della Corea del Nord. Ad esempio, se il leader dovesse ammalarsi gravemente, ciò solleverebbe serie domande sul suo futuro governo e successore a Pyongyang.

I leader delle due Coree Kim Jong-un e Moon Jae-in hanno tenuto un summit il 27 aprile nella parte sudcoreana della zona smilitarizzata. I capi di stato hanno firmato una dichiarazione congiunta e hanno convenuto di procedere verso una completa denuclearizzazione della penisola coreana.