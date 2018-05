Secondo il canale televisivo, la quota degli Stati Uniti nel finanziamento dell'organizzazione è di circa un terzo del budget del gruppo, che è accusato di guerra d'informazione contro Damasco. Va notato che il supporto si è fermato nelle "ultime settimane" ed è "in revisione".

CBS ha riferito, citando documenti diplomatici che Bureau sul Medio Oriente del Dipartimento di Stato dovrebbe ricevere entro il 15 aprile la conferma dalla Casa Bianca per continuare il finanziamento dei Caschi Bianchi, per adesso il dipartimento ha dovuto fermare il flusso di fondi.

L'organizzazione dei Caschi Bianchi sostiene di proteggere la popolazione civile della Siria con neutralità politica e il non coinvolgimento nelle azioni armate. Negli ultimi anni su Internet sono iniziati a comparire sempre più video in cui persone con elmetti bianchi salvano i bambini dalle macerie. Tuttavia, in parallelo sono stati pubblicati video che mostrano come gli stessi Caschi Bianchi creino delle messe in scena, applicano il make-up sulle "vittime" e dettino ciò che devono dire. Inoltre, dei giornalisti siriani hanno mostrato una serie di materiali sui quali i soccorritori sono stati filmati con armi e in uniforme militare.

Il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in precedenza ha definito l'organizzazione dei Caschi Bianchi un altro elemento della campagna di informazione su larga scala per demonizzare le autorità di Damasco. A sua volta, il presidente siriano Bashar Assad ha affermato che i membri dell'organizzazione White Helmets sono in realtà sostenitori di Al-Qaeda.