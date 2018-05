Cina e USA creeranno un meccanismo di contatti per questioni problematiche

Lo ha riferito l'agenzia Xinhua, in seguito a negoziati tenutisi a Pechino. Le parti hanno riconosciuto che su alcune questioni ci sono ancora grandi differenze, è necessario valorizzare il lavoro e cercare maggiore progresso.

"Le parti hanno concordato di mantenere stretti contatti su questioni rilevanti e creare un meccanismo di lavoro", si legge in un dispaccio dell'agenzia.

I negoziati degli USA e della Cina per il commercio si sono tenuti a Pechino il 3-4 maggio. Nella delegazione USA c'era il ministro delle finanze Stephen Mnuchin, il ministro del commercio Wilbur Ross, il rappresentante ministeriale Robert Lajtchaizer, gli assistenti del presidente Larry Kudlow e Peter Navarro, e anche l'ambasciatore USA in Cina Terry Brendsted. La delegazione cinese era guidata dal premier del Consiglio di stato Liu He.

"Entrambe le parti hanno scambiato riflessioni in materia di esportazione USA in Cina, per il commercio bilaterale e servizi per le questioni di reciproco investimento, per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, per affrontare l'adozione di misure e di dazi " ha detto l'agenzia. Si dice che le parti hanno raggiunto "un certo consenso su una serie di questioni".

Questi sono i primi colloqui, che le parti hanno tenuto dopo l'inizio del conflitto a causa dei dazi all'importazione di acciaio e alluminio imposti dagli USA, dopo le minacce di Washington di imporre dazi sui beni di produzione cinese, corrispondenti a circa 150 miliardi di dollari di importazione americana in un anno.