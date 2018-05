Nel Mar Egeo una nave turca ha cercato di speronare una nave greca

L'incidente è avvenuto oggi alle 4 del mattino in prossimità dell'isola di Lesbo.

"Una nave turca mercantile si è avvicinata a sinistra della cannoniera Armatolos che pattugliava ad est di Mitilene. Con una manovra la nave ha cercato di colpire la parte centrale del veicolo. Subito dopo si è rapidamente allontanata in acque turche" ha scritto il sito.

Nessuno dell'equipaggio è rimasto ferito, e la nave, a quanto pare, non ha ricevuto gravi danni, ma l'episodio è considerato seriamente, scrive il quotidiano.

Negli ultimi mesi i rapporti tra Atene e Ankara si sono drammaticamente aggravati. La Turchia mette in discussione l'appartenenza di una serie di isole nel mar Egeo e costantemente viola lo spazio aereo e navale della Grecia. Nel mese di febbraio una nave turca ha speronato la nave della guardia costiera greca. Dall'inizio di marzo in una prigione turca sono detenuti due soldati greci per un casuale attraversamento di frontiera durante un pattugliamento. Ad una escalation di tensione conduce la retorica dei politici di entrambi i paesi.