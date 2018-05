Corea del Sud smentisce: non ridotto il numero dei militari americani

Lo ha detto l'agenzia di stampa Yonhap. In precedenza il quotidiano New York Times ha pubblicato un articolo in cui si affermava che il presidente Donald Trump ha incaricato il ministero della Difesa del paese di prendere in considerazione la possibilità di ridurre i militari di stanza in Corea del Sud.

"Uno dei rappresentanti nel Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha detto che il messaggio non è assolutamente vero" riferisce l'agenzia citando il segretario del presidente della Corea del sud, Yong En Chan. Inoltre, l'agenzia ha ricevuto anche una mail di commento dal portavoce del Pentagono, in cui si afferma che "la missione in Corea del Sud rimane la stessa, i dispiegamenti di forza non cambiano".

La risposta ufficiale da parte del ministero della difesa della Corea del Sud non c'è ancora. Attualmente in Corea del Sud ci sono 28 mila soldati americani.