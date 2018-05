ExxonMobil estende la collaborazione con Rosneft nonostante le sanzioni

ExxonMobil estende il progetto di collaborazione per il gas liquefatto naturale, nonostante le sanzioni.

Per la costruzione di un impianto a metano in Estremo Oriente potrebbero unirsi altre società: la cinese CNPC, oltre a due società giapponesi. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla costruzione scade il 30 settembre, dice il canale televisivo "Rossia 24". Il costo del progetto è stimato intorno ai 15 miliardi di dollari.

Nel frattempo, a causa delle sanzioni ExxonMobil ha dovuto rinunciare a una serie di progetti con il partner russo, la società ha stimato perdite per questa decisione intorno a 200 milioni di dollari.