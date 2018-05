Twitter: bug nella sicurezza, a rischio password degli utenti

Twitter ha detto in una nota di aver consigliato agli utenti di cambiare le password nei loro account dopo che è stato scoperto un errore tecnico nel sistema di memorizzazione delle password.

"Recentemente — si legge nella nota — abbiamo trovato un bug che memorizzava le password smascherate in un log interno. Abbiamo corretto il bug e non abbiamo indicato alcuna violazione o uso improprio da parte di nessuno, per precauzione, prendi in considerazione la possibilità di modificare la password su tutti i servizi in cui hai utilizzato questa password".