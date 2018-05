Terrorismo, Feoktistov: nessun contatto da parte americana

Gli Stati Uniti non hanno mostrato alcun interesse e non hanno contattato la delegazione russa che è venuta a Washington, DC per prendere parte al Comitato interamericano contro il terrorismo: lo ha detto il vicedirettore del Dipartimento del Ministero degli Esteri russo sulle nuove sfide e minacce Dmitry Feoktistov ai giornalisti.

"Gli americani — ha spiegato — non sono venuti da noi, non ci hanno contattato, anche se sanno che partecipiamo sempre e teniamo discorsi. Non c'era alcuna iniziativa da parte loro, e non avevamo intenzione di imporci e non lo faremo mai".