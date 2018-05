Nella più moderna nave di pattugliamento britannica emersi 100 difetti

Secondo il Daily Express, riferendosi a fonti del ministero della Difesa, un problema in una dei cinque motovedette prodotte dalla BAE Systems è stato trovato al momento della revisione interna pochi giorni dopo la messa in funzione.

"Sosteniamo attivamente la Marina britannica nel risolvere i problemi che interessano pochi bulloni di fissaggio ed il sistema elettrico della "Forth". I problemi non sono correlati, ora per ognuno di loro vengono condotte analisi per determinarne le cause e gli effetti", — i media russi riportano la dichiarazione del rappresentante ufficiale della BAE Systems.

Al momento la nave si trova sulla banchina del porto di Portsmouth, dove i tecnici stanno cercando di risolvere il problema. Secondo le previsioni, ci vorranno 2 settimane.

Il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa britannico ha chiamato "normale il lavoro con i partner industriali per eliminare alcuni malfunzionamenti sulle navi dopo la consegna alla Marina".

Ricordiamo che il 30 gennaio l'ultima portaerei britannica "Queen Elizabeth" è stata sommersa d'acqua rilasciata dal sistema antincendio, pertanto l'imbarcazione è stata messa in acqua con ritardo rispetto ai tempi previsti.