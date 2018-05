USA annunciano la creazione di una bomba capace di portare “l'inferno nucleare”

Lo segnala il canale REN TV con riferimento al tabloid inglese The Sun.

Si specifica che la bomba ha una potenza distruttiva di 50 kilotoni, ovvero il doppio della bomba atomica sganciata su Nagasaki nell'agosto del 1945.

Secondo il canale televisivo, le bombe di classe B sono state sviluppate nel 1963. Successivamente sono state perfezionate per penetrare nei bunker sotterranei e nei centri di comando.

I militari americani intendono installare l'ultima versione nei caccia F-35 di quinta generazione.

Questa bomba è unica grazie alla forma della sua coda, che consente di controllare la sua caduta e migliorare la precisione dell'impatto.

In precedenza si era appreso che la società della difesa americana Lockheed Martin aveva ricevuto un brevetto per la creazione di un reattore termonucleare mobile. Inoltre a marzo il Massachusetts Institute of Technology aveva annunciato lo sviluppo di questo sistema in collaborazione con la società Commonwealth Fusion Systems. La creazione di un reattore funzionante è pianificata entro il 2032.