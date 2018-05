Prima Marte era un caldo "deserto" bagnato, dicono gli astronomi

Marte era simile non alla Terra nei primi anni della sua vita, ma a Tatooine di "Guerre Stellari" o qualsiasi altro deserto del pianeta dei libri e film, dove l'acqua c'è, ma poca, scrivono gli scienziati, in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.

"Molti dei nostri colleghi hanno una teoria su Marte "secco e freddo", la ragione è che sarebbe stato estremamente difficile riscaldare le temperature con l'aiuto dell'effetto serra, data la bassa luminosità del Sole all'epoca. Il modello e i dati di geologia di Marte, a sua volta, mostrano che su di esso c'era un clima semiarido" scrivono Ramses Ramirez dell'istituto di Tecnologia di Tokyo e i suoi colleghi.

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno trovato molti indizi, sulla superficie di Marte nell'antichità c'erano fiumi, laghi e oceani interi d'acqua, contenevano in sé quasi la stessa quantità di liquido dell'oceano Artico. D'altra parte, parte degli astronomi ritiene che, anche in epoca antica Marte poteva essere troppo freddo per la permanente esistenza degli oceani, e la sua acqua era in forma liquida solo con l'eruzione dei vulcani.

Recenti osservazioni fatte con l'aiuto di telescopi terrestri hanno dimostrato che dopo 3,7 miliardi di anni Marte ha perso un oceano di acqua, sufficientemente grande per coprire l'intera superficie del pianeta rosso, con uno spessore di 140 metri. Dove è scomparsa l'acqua, gli scienziati di oggi lo stanno cercando di capire, studiando gli antichi meteoriti marziani.

Ramirez e il suo collega Robert Craddock dalla Smithsonian institution di Washington hanno trovato una soluzione a tutti questi problemi, dopo aver analizzato quanto si possa scaldare Marte in presenza di grandi e di piccole quantità di ghiaccio sulla sua superficie. Come spiegano gli scienziati, il principale errore dei loro colleghi è che hanno sempre pensato che su Marte erano presenti grandi riserve di ghiaccio d'acqua. Craddock e Ramirez hanno deciso di verificare cosa succede se diminuiscono queste scorte a livello minimo, non in contrasto con le osservazioni delle sonde Curiosity.

I loro calcoli hanno dimostrato che in queste condizioni Marte è abbastanza caldo, l'acqua può esistere sotto forma liquida e di vapore come all'equatore e ai tropici, era possibile anche nei primi anni del sistema Solare, quando il Sole era di un terzo in più rispetto ad oggi. D'altra parte, l'acqua su Marte era abbastanza poca. Il tipico livello di precipitazioni nelle regioni umide non superava i 100-200 millimetri all'anno, rendeva le regioni semi-desertiche e aride, simili al Sahara.

Tuttavia, Ramirez e Craddock suggeriscono che tale quantità delle piogge è più che sufficiente, soprattutto durante le intense eruzioni vulcaniche, per la formazione di ghiacci o addirittura permanenti fiumi, laghi e altri corsi d'acqua, le cui tracce si possono vedere oggi su Marte. Quando l'atmosfera di Marte ha iniziato ad evaporare nello spazio, l'acqua ha fatto lo stesso e oggi, se la nuova teoria degli scienziati è vicina alla verità, sul pianeta rosso è quasi scomparsa ogni forma d'acqua. Come sperano gli scienziati, la spedizione aiuterà a verificare se è vero in realtà.