Lo ha detto dopo i colloqui con il ministro degli Esteri della Giordania.

"Se Israele o chiunque altro ha ricevuto i documenti, che, come si afferma, dimostrano la continuazione in Iran dei piani di sviluppo di armi nucleari, tali documenti devono essere immediatamente trasferiti presso l'AIEA, che è responsabile per l'attuazione dell'Accordo sul nucleare iraniano", ha dichiarato Lavrov.