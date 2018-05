La Corea del Nord per la prima volta ammetterà osservatori per le armi nucleari

La Corea del Nord per la prima volta ammetterà osservatori internazionali per le sue armi nucleari, è anche pronta a distruggere i missili intercontinentali, ha riferito, citando fonti, il quotidiano "Asahi".

Condizioni e modalità della completa denuclearizzazione vengono discusse ora in preparazione del vertice tra i leader di USA e Nord Corea.

Come riferisce il giornale, un gruppo di tre persone, dipendenti della CIA ed esperti nucleari, ha visitato la Corea del Nord alla fine di aprile, e ha trascorso in visita circa una settimana. Il risultato è stato il consenso della Corea del Nord alla distruzione dei missili balistici intercontinentali e la tolleranza degli osservatori al suo potenziale nucleare. Allo stesso tempo, la questione dei tempi di distruzione delle armi nucleari e ciò che la Corea del Nord può ottenere "in cambio", secondo il giornale, ora sono in fase di discussione.

La tesi della completa denuclearizzazione è diventata uno dei più importanti temi della dichiarazione congiunta tra Corea del nord e Corea del Sud dopo la riunione dei leader dei due paesi, Kim Jong-un e Moon Jae In, il 27 aprile.