National Interest: paura della NATO per i caccia russi

Come osserva il giornale, i più leggendari aerei sovietici sono i Mig-15, Mig-21, Mig-25 e Mig-29. Tuttavia, il migliore per l'autore dell'articolo è il Su-27.

Secondo la rivista, il Su-27 è stato progettato tenendo conto delle possibilità dell'F-15, quindi non è inferiore per velocità e servizio. Il caccia russo è stato progettato per la superiorità aerea, tuttavia, è in grado di mostrare più flessibilità nella prestazione di intercettazione e applicazione per i colpi terrestri. Nel corso della sua esistenza all'aereo sono state apportate varie modifiche per eseguire determinate attività, mantenendo la versatilità.

Il giornale mette in evidenza le possibilità imponenti dei Su-27, il caccia raggiunge una velocità di 2,35 Mach. In battaglia può trasportare fino a otto missili per la difesa aerea di medio o corto raggio o una serie di bombe e missili. Nelle mani di un pilota esperto, scrive la rivista, il Su-27 può produrre una serie di manovre, molte delle quali viste dai visitatori della mostra dell'aviazione in Russia e in Europa.

Il caccia Su-27 ha fatto il suo primo volo nel 1977. L'aereo racchiude in sé tutte le più avanzate progettazioni sovietiche della scuola dell'aeronautica, grazie alle quali ha ottenuto quasi un potenziale illimitato per la modernizzazione. Oggi decine di moderne modifiche di questo caccia sono apportate al progetto base in più di 20 paesi. Nonostante i decenni, il ciclo di vita del Su-27 è tutt'altro che finito.