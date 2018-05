Tesla ha subito perdite record

Il produttore americano di auto elettriche Tesla nel primo trimestre del 2018 ha subito una perdita netta, che ricade sugli azionisti, pari a 709,551 milioni di dollari, 2,1 volte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo il bilancio della società.

Secondo il quotidiano The Wall Street Journal, è la più grande perdita trimestrale nella storia della società. Inoltre, il primo trimestre del 2018, è diventato il quinto di fila in cui l'azienda ha registrato perdite record. Le perdite per azione sono pari a 4,19 dollari contro la perdita di 2,04 dollari di un anno fa, il fatturato trimestrale di Tesla è cresciuto su base annua del 26%, i tratta di 3,41 miliardi di dollari.

La società sottolinea che ha fatto notevoli progressi nella produzione di automobili del modello Model 3. Nel terzo e quarto trimestre del 2018 Tesla prevede di realizzare profitto. E ' possibile, in particolare, secondo la pianificazione delle Model 3, realizzarne 5 mila a settimana, si osserva nel comunicato. Nelle ultime tre settimane Tesla ha prodotto oltre 2 mila veicoli Model 3 a settimana.

La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici con tecnologie correlate. La sede dell'azienda si trova a Palo Alto, California. Oltre a veicoli elettrici, la società con propria tecnologia produce batterie e motori elettrici e vende ad altre case automobilistiche, in particolare a Toyota e Daimler.