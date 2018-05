La Cina ha segretamente dispiegato complessi missilistici sulle isole contese

Il canale ha fatto riferimento a fonti a conoscenza dei dati dell'intelligence americana. Secondo le stime, nell'ultimo mese il complesso è stato dispiegato sugli scogli Mischif, Sabi-Reef e Faieri Cross dell'arcipelago Spratly (Nansha). Questi sistemi permettono di attaccare in un raggio di 295 miglia nautiche (circa 546 chilometri), ma anche di colpire bersagli aerei a distanza di 160 miglia nautiche (circa 296 chilometri).

Un portavoce del Pentagono ha detto che l'ulteriore militarizzazione degli avamposti "servirà solo ad aumentare la tensione e la sfiducia tra le parti", che pretendono questo territorio. In precedenza il quotidiano The Wall Street Journal ha riferito che la Cina ha postato su due dei suoi avamposti sulle isole contese attrezzature speciali, in grado di interferire con i sistemi di comunicazione e installazioni radar.

La Cina e molti paesi della regione, quali Giappone, Vietnam e Filippine, hanno differenze di punti di vista sui confini marini e aree di responsabilità nel Mar Cinese meridionale e il mar Cinese orientale. Gli USA dichiarano che la Cina sta costruendo isole artificiali, rendendole oggetti militari e amplia le sue acque territoriali. A Pechino queste accuse vengono respinte.

Nel mese di luglio 2016 la corte permanente dell'arbitrato dell'Aia per la causa delle Filippine ha deciso che la Cina non ha motivo per rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese meridionale. La corte ha deciso che il controverso territorio dell'arcipelago delle isole Spratly non è zona economica esclusiva. Pechino non ha riconosciuto la decisione dell'arbitrato.