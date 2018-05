Pyongyang ha autorizzato gli ispettori internazionali a visitare le scorte nucleari

La Corea del Nord ha accettato di distruggere i missili balistici intercontinentali e per la prima volta darà agli ispettori l'accesso alle scorte nucleari. Lo riportano i media giapponesi.

© Sputnik . Ilya Pitalev Distrutto il poligono nucleare sotterraneo della Corea del Nord

Un gruppo di esperti nucleari e della CIA è arrivato nel paese asiatico per una visita di una settimana a fine aprile, hanno riferito fonti della stampa. I colloqui sono culminati con l'accordo di Pyongyang di distruggere il suo arsenale ICBM, anche se i tempi e ciò che otterrà in cambio rimangono aperti al dibattito. Le trattative si sono svolte in vista del vertice programmato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong Un nelle prossime settimane. La completa denuclearizzazione della penisola coreana dovrebbe dominare lo storico incontro.