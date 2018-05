Ministero Esteri siriano denuncia la coalizione internazionale alle Nazioni Unite

"La Coalizione internazionale, in violazione del diritto internazionale, continua sterminio del popolo siriano, così come continua a sostenere sistematicamente i rimanenti terroristi dello Stato Islamico, confermando in questa maniera che il suo unico scopo è quello di minare la sovranità, l'unità e la sicurezza della Siria, così come l'estensione della crisi" cita la lettera l'agenzia SANA inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza dell'organizzazione.

Secondo l'agenzia, la Siria, nel suo discorso, ancora una volta ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza adempia ai propri obblighi e che fermi i "crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi dalla coalizione", così come ponga fine alla presenza illegale di truppe straniere e americane in Siria.

L'agenzia Sana ha detto Martedì che almeno 25 persone nel villaggio di El Fadyl in provincia di Hasaka sono state vittime di attacchi aerei della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti.