Macron ha definito "deliziosa" la moglie del Primo Ministro australiano

Il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso a Sydney, definito “deliziosa” Lucy Turnbull, moglie del primo ministro australiano Malcolm Turnbull. Apparentemente, ha usato senza successo nel suo discorso in inglese la parola “delicious” come un calco dal francese.

Secondo la rivista Vanity Fair, l'errore imbarazzante si è verificato durante la conferenza stampa dei due leader a Sydney, dove il presidente francese è in visita. "Voglio ringraziarvi per la vostra ospitalità, a lei e alla sua moglie deliziosa, grazie" cita Macron la rivista.

La citazione del presidente francese è stata citata da molti media e utenti dei social network. Alcuni partecipanti alla discussione su Twitter hanno osservato che il presidente francese probabilmente avrà avuto un lapsus o non avrà correttamente tradotto la parola francese delicieux, che ha anche il significato di affascinante oltre che delizioso. In inglese, il termine è usato più spesso per descrivere il cibo.

Emmanuel Macron è volato in Australia per una visita di tre giorni martedì. Le questioni principali che il presidente francese intende discutere sono la cooperazione tra i paesi nella difesa, l'economia e la sfera della sicurezza.