Ad Odessa la gente ricorda le vittime del rogo alla Casa dei Sindacati del 2014

Il filmato mostra come la gente passa attraverso un metal detector per entrare nella zona transennata. Le forze dell'ordine sono mobilitate per evitare incidenti. Quando passano attraverso i metal detector, le persone vengono perquisite dalla polizia.

Il rappresentante della polizia regionale di Odessa Ivan Ischenko ha detto che nel corso degli eventi commemorativi non si registrano scontri, la polizia conduce un lavoro di prevenzione con la gente. "Chi vuole recarsi nella struttura viene concesso di passare. Sono senza oggetti che possono rappresentare un pericolo," — dichiara Ishchenko.