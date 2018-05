CNN segnala avvicinamento tra caccia russo e aereo militare USA nel Mar Baltico

Il fatto è avvenuto ieri nello spazio aereo del Mar Baltico. Secondo il canale televisivo, il caccia russo Su-27 si è avvicinato all'aereo americano tenendosi ad una distanza di 6 metri per 9 minuti.

"L'intercettamento è stato descritto dai rappresentanti dell'esercito statunitense come sicuro, ma non professionale", ha specificato il canale televisivo.

Secondo uno dei suoi interlocutori, la Marina americana non classifica ufficialmente tali episodi come "professionali" o "non professionali", ma usa termini come "sicuri" o "non sicuri".

Il portavoce della marina statunitense in Europa Zach Harrell ha rifiutato di commentare la situazione, ma ha affermato che le navi e gli aerei americani "interagiscono regolarmente con unità militari di altri Paesi".

Sputnik non dispone ancora di commenti del ministero della Difesa russo.