Come si può vedere dal numero di missili intercettati dai siriani, la loro difesa antiaerea non è affatto in una situazione catastrofica. Inoltre, di tanto in tanto, anche Israele viola lo spazio aereo della Siria e dei suoi alleati, ma la maggior parte dei paesi occidentali non si preoccupa.

"Sembra che tutti siano già abituati che su Israele il diritto internazionale non ha alcun potere", osserva l'autore.

Tuttavia, la storia degli S-300 va avanti da molto tempo: da diversi anni Damasco conta su di loro, contro Israele. E si scopre che era l'opinione di quest'ultimo che Putin teneva in considerazione, rinviando le forniture.

"La diplomazia di Putin è molto diversa dalla diplomazia del mondo occidentale, che a volte è piuttosto auto-ispirata: nessuna morale e i leader sono divisi in buoni e cattivi. Ci sono alleati che si abbandonano, ma il dialogo va mantenuto con tutti, anche con coloro che attaccano i propri alleati", afferma la pubblicazione.

Ma oggi la situazione è cambiata e la decisione di fornire gli S-300 è un segnale per la coalizione, in modo che non prenda in considerazione ogni provocazione con armi chimiche in Siria. Inoltre, secondo l'autore dell'articolo, varrebbe la pena di chiarire chi finanzia i Caschi Bianchi, il cui nome suona costantemente quando si parla di grandi manipolazioni.

Eppure Putin stesso non ha annunciato le consegne degli S-300, nota l'autore che sottolinea come non è mai stato intavolato il discorso su questi sistemi missilistici ai siriani per non accendere la rabbia di Israele e USA e dar loro una scusa per iniziare una guerra.

"Putin sa giocare a scacchi, ma nessuno vuole avere lo scacco matto. Tranne gli islamisti, naturalmente. Ed è grazie a questa bella diplomazia che oggi è l'unico capo di stato che può parlare con tutti gli attori della questione siriana", conclude la pubblicazione.