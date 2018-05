I caccia britannici vigileranno sul Mar Nero

Durante la cerimonia ufficiale presso la base aerea rumena Mikhail Kogalniceanu, i rappresentanti della NATO hanno accreditato i caccia britannici per rafforzare la missione di polizia aerea sul Mar Nero.

Secondo il comandante del centro per le operazioni aeree congiunte presso la base aerea spagnola Torrejon, Ruben S. Garcia Servera, tali azioni dimostrano la capacità dell'alleanza di unire gli sforzi.

Il rappresentante della Gran Bretagna ha anche sottolineato la necessità di pattugliare lo spazio sul Mar Nero per prevenire possibili minacce.

"Tali missioni di protezione dello spazio aereo sono la garanzia che siamo in grado di affrontare in modo rapido ed efficace qualsiasi potenziale aggressione o minaccia per l'Alleanza o i suoi membri", ha affermato l'ambasciatore britannico in Romania Paul Brummel.

Dall'inizio del 2018 diversi aerei da ricognizione della NATO hanno avvicinato i confini occidentali della Russia. Alla fine di gennaio un drone americano è stato intercettato al largo delle coste della Crimea.