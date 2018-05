Netanyahu accusa l'Iran dello sviluppo segreto di armi nucleari

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Tel Aviv è riuscita a ottenere "documenti segreti iraniani", che dimostrano che Teheran sta continuando in segreto il suo programma nucleare. Lo riporta The Independent.

Netanyahu ha dichiarato che Israele è riuscito a ottenere 55.000 pagine di documentazione iraniana sul cosiddetto "progetto Amad", e che ha già fornito queste informazioni sia a Washington che all'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

"I leader iraniani hanno ripetutamente negato di perseguire l'obiettivo della creazione di armi nucleari. Oggi vi dirò una cosa: l'Iran ha mentito ", ha detto Netanyahu.

Secondo il premier, dopo la firma dell'accordo sul nucleare nel 2015 l'Iran ha iniziato a nascondere i documenti segreti più attivamente, e nel 2017 ha nascosto i materiali sul progetto nucleare in "un posto particolarmente segreto a Teheran".

"Netanyahu ci ha raccontato ciò che già sapevamo: l'Iran aveva un programma per costruire armi nucleari", ha detto Jeffrey Lewis, direttore del programma di non proliferazione delle armi dell'Asia orientale presso l'Istituto per gli studi internazionali di Middlebury.

Inoltre, secondo la Reuters, Washington ritiene che l'Iran non abbia violato l'accordo sul nucleare del 2015. "Non abbiamo visto nuove e credibili prove che l'Iran violi l'accordo", ha detto un funzionario americano.

La pubblicazione ricorda che lo stesso Israele non ha mai riconosciuto di avere un arsenale nucleare, anche se molti esperti ritengono che esista, e vari governi israeliani hanno ripetutamente rifiutato di discutere di questo argomento.