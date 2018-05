Esperto spiega le ragioni dietro la dichiarazione di Netanyahu sull’Iran

Kirill Semenov, direttore del Centro di studi islamici presso l'Istituto per lo sviluppo innovativo, in un'intervista a RT, a spiegato a che scopo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato l'Iran di nascondere gli archivi del programma nucleare.

"Dire che l'Iran è impegnato in un programma nucleare militare o civile è una questione di interpretazioni. Questo è il momento in cui serve un motivo per una forte pressione sull'Iran, e l'affare non è il programma nucleare dell'Iran ma i suoi piani espansionistici. Come vediamo, la Siria ha aree controllate da varie milizie sciite, che non obbediscono a Damasco ma solo all'Iran. Anche nelle Guardie repubblicane di Assad, nelle sue unità di élite, ci sono elementi filo iraniani. Per Israele, Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, questa situazione è inaccettabile", ha detto Semenov.

Come ha spiegato l'esperto, la questione nucleare permette ad Arabia Saudita e Israele di portare la questione iraniana ad un livello extra-regionale.

"Vogliono dimostrare che l'Iran rappresenta una minaccia per il mondo nel suo complesso e quindi unire molti paesi per contrastarlo. Israele sta anche cercando di fornire un argomento addizionale a Trump. Forse non ha ancora preso una decisione definitiva circa le sanzioni contro l'Iran, e Israele palesa che ha intenzione di agire contro l'Iran e vorrebbe vedere gli Stati Uniti come un alleato in questa direzione", ha concluso Semenov.

In precedenza il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'Iran ha nascosto gli archivi del programma nucleare. Il primo maggio il ministero degli Esteri francese ha chiesto la valutazione dettagliata delle informazioni dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sul programma nucleare iraniano.