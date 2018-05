Russiagate, esperto russo commenta l’intenzione di Mueller di interrogare Trump

© AP Photo / Win McNamee/Pool Russiagate, Trump pronto a testimoniare se sarà fissata scadenza alle indagini

"Mueller è alla ricerca delle prove dei legami con la Russia, ma è passato quasi un anno e non è riuscito a trovarle perché non ce ne sono. Questo caso non ha prospettive, è stato usato come base per l'Impeachment di Trump all'inizio della sua presidenza, quando ha cercato di opporsi all'establishment statunitense… Tuttavia Trump ha iniziato ad integrarsi all'establishment. Il bilancio per la difesa ha superato i 716 miliardi di dollari, non c'è stato alcun taglio. Ha già ottenuto il sostegno del complesso militare-industriale, si parla di un aumento del bilancio militare statunitense per un contenimento più efficace della Russia e della Cina. Ha arruolato l'appoggio della lobby filo-israeliana. Le prospettive per questo impeachment sono vaghe", ha detto Blokhin.

Secondo l'esperto, il Russiagate rimane uno strumento della lotta del Partito Democratico contro Trump. Inoltre, egli ha anche aggiunto che se Mueller avesse qualche prova compromettente su Trump, allora questa informazione sarebbe stata pubblicata dai media tempo fa.

In precedenza i media hanno riferito che il procuratore speciale Robert Mueller ha preparato una lista di almeno 40 domande da porre a Donald Trump durante l'interrogatorio sulla presunta interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane.