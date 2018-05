Come il portavoce ufficiale del Dipartimento di Stato aveva precedentemente riferito a Sputnik, i sistemi missilistici anti-carro USA Javelin sono già stati consegnati in Ucraina.

"L'invio dei Javelin è un incentivo all'aggressività ucraina, senza saperlo, potrebbe costringere l'Ucraina ad azioni aggressive assolutamente imprevedibili contro le repubbliche del Donbass, e contro la penisola" ha detto a Sputnik Balbek.

Secondo il politico, la terza generazione di missili anti-carro americani è una sorta di "pulsante rosso che i politici ucraini stanno cercando di spingere".

"Nonostante tutte le rassicurazioni della parte americana che i moderni missili anticarro saranno conservati in luoghi speciali, credo che l'esercito ucraino cercherà di provarli a usare negli scontri con le truppe corazzate della Repubblica di Donetsk, o rischiando un lancio non autorizzato in qualche zona del Chonhar contro i veicoli corazzati russi" ha sottolineato.

Il politico è sicuro che il "trionfo a breve termine del pistolero ucraino" si concluderà con conseguenze molto tristi per le forze armate ucraine nel loro complesso.

"Poiché Mosca ufficialmente non tollererà attacchi contro i suoi militari sul territorio russo, la risposta arriverà immediatamente." Inoltre, i Javelin non si sono dimostrati così efficaci in Siria: è possibile che la parte ucraina rimarrà in qualche modo delusa" ha concluso.