Siria: abitanti delle città liberate in fila per entrare in esercito

"Il Qalamun orientale è stato per lungo tempo sotto i terroristi. E oggi, dopo che i nostri soldati e i militari russi li hanno cacciati, abbiamo deciso che non possiamo più rimanere ai margini. Vedete quante persone sono venute qui oggi, nessuno è stato obbligato, sono qui per iniziativa personale. In Siria ci sono ancora posti dove si nascondono i terroristi, ma non li tollereremo più e vogliamo liberarci di questa piaga nel nostro paese" ha detto ai giornalisti il rappresentante del comune di Ruhayb Mohammed Tukman.

Mercoledì 25 aprile, l'esercito del governo siriano e la polizia militare russa sono entrati nel Qalamun orientale nelle città di Al-Dumayr, Jayrud e Ruhayb. In precedenza, questo territorio era controllato da nove gruppi islamisti, tra cui Jaysh al-Islam.

Il territorio dell'enclave è stato lasciato da 5.500 militanti e membri delle loro famiglie. I terroristi in ritirata hanno consegnato alle forze siriane un grosso carico di blindati, carri armati e veicoli da combattimento nonché mortai, munizioni e mine artigianali.