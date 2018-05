USA ritengono autentici documenti di Israele su programma nucleare Iran

Gli USA ritengono autentici i documenti presentati da Israele sul presunto programma iraniano segreto per lo sviluppo di armi nucleari, si legge nella dichiarazione del segretario di stato Mike Pompeo.

"Ho personalmente letto diversi dossier iraniani. I nostri colleghi dell'intelligence hanno analizzato e tradotto dal farsi decine di migliaia di pagine. Questo lavoro di analisi si protrae da diversi mesi. Consideriamo affidabili i documenti che abbiamo visto" si legge nella dichiarazione.

Secondo Pompeo, i materiali dimostrano che Teheran ha cercato per diversi anni di sviluppare armi nucleari e sistemi di lancio missilistico. "L'Iran ha nascosto un enorme archivio nucleare da tutto il mondo e dall'AIEA", ha affermato il Segretario di Stato.

In futuro, mentre Pompeo si avvicina alla scadenza decisiva per l'accordo iraniano il 12 maggio, Pompeo intende discutere con i partner europei che cosa fare con l'accordo alla luce delle dichiarazioni sul programma nucleare di Teheran.

In precedenza, la Casa Bianca ha affermato che i fatti citati da Israele "coincidono con ciò che gli Stati Uniti sanno da molto tempo". "L'Iran ha un programma segreto per lo sviluppo di armi nucleari, che ha provato ma non è riuscito a nascondere dal mondo e dalla sua stessa gente" ha osservato l'amministrazione.

"Queste informazioni forniscono nuovi e convincenti dettagli della attività iraniane per lo sviluppo di armi nucleari, che possono essere fornite da razzi" si legge nel commento.