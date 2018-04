In Iran hanno valutato il progetto per la creazione di un motore nucleare

Il progetto per creare un motore nucleare iraniano sta andando bene, è stato elaborato il progetto del suo sviluppo, ha detto il capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana, Ali Akbar Salehi.

"Questo progetto sta andando bene, è un progetto a lungo termine, non a breve termine. Sei paesi hanno forze nucleari, cinque dei quali sono membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e un solo paese è dotato di un motore nucleare e non fa parte del Consiglio di Sicurezza, è l'India" ha detto all'agenzia Tasnim.

In precedenza il capo dell'Organizzazione dell'industria navale iraniana del ministero della Difesa Amir Rasteraghi ha detto che Teheran è in grado di creare un sottomarino a propulsione nucleare. Egli ha osservato che l'ufficio sta negoziando per la sua creazione con l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana.

Salehi a gennaio ha riferito che il presidente iraniano Hassan Rouhani ha dato disposizione di realizzare il progetto per la creazione di un'istallazione a propulsione nucleare.