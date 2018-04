Completata la costruzione del primo tubo del Turkish stream

E' avvenuto nelle acque profonde nel litorale del mar Nero della Turchia. Ora avviene la costruzione del terminale ricevitore nella zona di Kijkej. "Con la fine della costruzione per contiguità di lavoro con il primo tubo saranno completati" ha chiarito Gazprom.

La costruzione nella prima fase è stata condotta dalla nave Pioneering Spirit della società Allseas. Si occuperà della posa della parte profonda della seconda fase nel terzo trimestre del 2018.

La società ha notato l'alto ritmo di costruzione. In totale per due tubi sono stati già costruiti 1161 chilometri di gasdotto marino, che rappresentano il 62 per cento della sua lunghezza totale.