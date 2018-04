Gli inglesi si scusano con la Russia per "i leader pazzi"

L'ambasciata russa nel Regno Unito ha pubblicato su twitter stralci di lettere in cui gli inglesi commentano le ingiuste accuse contro Mosca per il "caso Skripal".

"Mi vergogno, mi sento offeso per le accuse senza prove della Gran Bretagna nel corso delle indagini sul caso Skripal", ha scritto un locale.

Molti cittadini britannici nelle lettere all'ambasciata hanno evidenziato la mancanza di prove di colpevolezza della Russia e hanno condannato come "offensiva" la retorica di Theresa May e del ministro della difesa Gavin Williamson.

"Esprimo la mia profonda ammirazione per l'estremamente duro lavoro del presidente Putin. Io sono per la Russia", è scritto in una delle lettere.